Нащадки Великого Кобзаря: в Полтаві сім'я несподівано дізналася, що Тарас Шевченко їм родич (відео)

Майже всі члени їх сім'ї у всіх поколіннях володіють якимись талантами

Сайт "Сьогодні" побував в гостях у родичів Тараса Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Отримали лист і дізналися, що родичі Тараса Шевченка. У Полтаві живе чотири покоління нащадків Великого Кобзаря. І про імениті зв'язки вони дізналися несподівано: про це їм написав родич з Черкас. І надіслав документи з архівів. Чи успадкували таланти Кобзаря сучасні Шевченко і чим живуть зараз – дізналася кореспондент "Сьогодні" Інна Безугла.

Євген Упоров півжиття реставрує гітари. Музику полюбив з дитинства – тільки в свої сім років взяв перший акорд. Зараз його двокімнатна квартира нагадує музей!

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Інтересами батька пішов і Артем. Для сина і його друзів Євген влаштував в квартирі репетиційний зал. А ще продюсує дитячі колективи. Це при тому, що не має музичної освіти.

"Майже всі члени сім'ї у всіх поколіннях то малювали, то писали", – говорить нащадок Т. Г. Шевченка Євген Упоров.

Як дізналися

Десять років тому мати Євгенія отримала лист від троюрідного брата, з яким не бачилася дуже давно. Той написав: їх велика родина – нащадки Тараса Шевченка. Відразу не повірили.

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Але потім на власні очі побачили документи з черкаського архіву. Виявилося: у Кобзаря був дядько Йосип, у якого народився син Ілля.

"А моя бабуся – дочка цього Ілька. А я тепер якась племінниця", – розповідає внучата племінниця Тараса Шевченка Тетяна Упорова.

Офіційно – Тетяна Упорова – внучата племінниця Кобзаря. Народилася в тодішньому Ленінграді – 39-го року. Виховував її старший брат.

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В Україну приїхала вже підлітком – до будинку рідної бабусі. І все життя працювала псіхіатрінею. І там, на Черкащині, тоді ніхто ні словом не обмовився, що відносяться до такого видатного роду. Навіть вчилися тільки в російськомовних школах! Тому що боялися.

"Все, що було пов'язано з Україною, було знівечене радянською владою. Мій дід був звинувачений в керівництві союзом "Вільна Україна", за що був репресований. Моя прабабуся десь в тих сталінських таборах загинула", – згадує Євген Упоров.

Тепер Тетяна Кіндратівна самостійно освоює українську мову і ретельно збирає все, що пов'язано з легендарними пращурами, щоб якомога більше пам'яті про рід Тараса Шевченка залишити своїм двом правнукам.

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