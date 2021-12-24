Свята не дочекалися: у Житомирі розбили іграшки на новорічній ялинці

За три дні у Житомирі зіпсували дві фотозони на вулиці Михайлівській та розбили новорічні прикраси на головній ялинці.
Про це повідомив мер Сергій Сухомлін, передає "Житомир Info".
"Я бачив фотозону, яку виставили (на Михайлівській). Тут я хочу звернутися ще до житомирян, бо ввечері вона була зовсім іншою, там була велика кількість декоративних подарунків, але є камери відеонагляду і група підлітків просто вкрала більшу частину", – сказав Сухомлін.
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Він додав, що наступної ночі деякі особи просто палками намагалися збити іграшки на ялинці.
"Десь десять побили, до світлових не дотягнулися. Минулої ночі (у ніч із 21 на 22 грудня) вкрали ялинку", – розповів Житомирський міський голова.
На київському вокзалі знайшлася ялинка
У Києві теж відбувся цікавий інцидент з ялинкою, яку мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу
Київська прокуратура підозрювала розкрадання 5 млн гривень на встановленні новорічної ялинкина Центральному залізничному вокзалі. Новорічне дерево мали встановити до 17 грудня, проте навіть 22 числа її на вокзалі не виявили взагалі.
Правоохоронці почали проводити слідчі та з'ясовувати всі обставини кримінального провадження. Обіцяли, що винних буде покарано.
Але після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.
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