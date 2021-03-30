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Проїхала фура – упала стеля: у Вінницькій області перевантажені ваговози руйнують будинки (відео)

30 березня, 17:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Люди кажуть, що в будинку не можна втриматися, коли кілька фур їдуть поспіль

У Вінницькій області жителі села Мишарівка страждають від постійних вібрацій через їзду ваговозів.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Оксана Щербина.

Люди стверджують, що машини порушують закон і їздять переповненими. Через це їхні будинки руйнуються.

Відео: Сьогодні

Так, кілька тарілок в будинку Тетяни Драмарецької впали і розбилися. І це – маленькі збитки, які господиня отримала від вібрацій. У жінки пошкоджений мало не весь будинок. В одній з кімнат впала стеля.

На руйнування скаржиться й інша мешканка села Ганна Таранюк.

"Ось тріщини починаються. Як їдуть фур чотири-п'ять поспіль, пішов рух такий, що в будинку не можна втриматися", – сказала вона.

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Будинки селян розташовані поблизу траси обласного значення. Нею проїжджають вантажівки декількох великих компаній.

Однак хто саме винен у тих чи інших пошкодженнях – встановити складно і місцевій владі. У Теплицькій громаді кажуть, що ситуацію можуть змінити вагові комплекси, які контролювали б завантаженість машин. Але їх немає.

"Один на одного показують пальцями, а хто конкретно їхав ми не зафіксували", – сказав староста Теплицької громади Леонід Демінський.

Люди, чиї будинки пошкоджені, розраховують на компенсацію з бюджету місцевої громади. Керівництво ОТГ обіцяє провести переговори з власниками великих холдингів, щоб ті стежили за вагою машин і приєдналися до ремонту доріг.

Нагадаємо, в Україні посилюють покарання для автомобільних перевізників за порушення габаритно-вагових параметрів.

Також повідомлялося, як у Києві водія фури оштрафували на 6,5 тис. євро за перевантаження.

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село фура Вінницька область руйнування перевантаження
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