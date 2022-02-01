"Нехай звикає": у Конотопі п'яний чоловік розбещував маленьку дочку

На Сумщині батько здійснив розпусні дії щодо своєї малолітньої дочки. Крім цього, чоловік сказав, що нічого страшного в цьому немає, і нехай дитина звикає.
Про це пише пресслужба Конотопської окружної прокуратури.
Подробиці інциденту
П'яний 44-річний чоловік роздягнув свою шестирічну дочку і вчинив з нею розпусні дії сексуального характеру.
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До кімнати увійшли знайомі та, побачивши дії чоловіка, зробили йому зауваження. Він сказав, що нічого страшного в цьому немає, "нехай звикає".
Покарання
Конотопською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
У Києві чоловік знущався з п'ятирічної дівчинки
У Києві затримано чоловіка, який зґвалтував п'ятирічну дівчинку. Більше того, він ще й зняв порнографічне відео з дитиною.
Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому та зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася дочка його знайомої.
Поліція обшукала житло чоловіка. Там було виявлено докази злочину, а також електронні носії із відеозаписами дитячої порнографії.
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