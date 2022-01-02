Намагаються зміцнити бетонними плитами та мішками з глиною. На Черкащині прорвало дамбу (відео)

Дамба, яка зараз перебуває в аварійному стані, по суті є нічийною

У селі Маркізівка Черкаської області продовжують зміцнювати греблі. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", дамбу прорвало вчора на річці Золотоношка.

Нагадаємо, через часткове руйнування частини шлюзу там ринув потік води шириною 4 метри. На місці аварії встановили 8 великих бетонів блоків та зміцнили місце прориву 130 мішками з глиною та піском.

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Їх продовжують звозити. Загрози підтоплення будинків – немає. Силами тергромади ще хочуть виготовити та встановити своєрідний щит – три дерев'яні заслінки шириною 5 метрів.

На завтра, у понеділок, вже заплановано координаційну нараду місцевої та обласної влади, щоб вирішити, які роботи виконувати далі.

Адже дамба, яка зараз перебуває в аварійному стані, є нічийною. Раніше вона належала цукровому заводу, який сьогодні є банкрутом. Наразі у місцевій ОТГ шукають варіанти – як взяти його на баланс.

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У Києві на Оболоні прорвало трубу

Раніше ми писали, що у Києві на Оболоні сталося НП. Біля стадіону "Єдність" стався прорив труби та залило весь житловий двір.

Як повідомили у "Київводоканалі" сайту "Сьогодні", було пошкоджено на Героїв Сталінграда, 39 на магістралі Д-300.

Що робити, якщо у прорвало воду:

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У разі аварії або засмічення каналізації необхідно звернутись до "Київводоканалу". Як це можна зробити:

оформити звернення на сайті (кнопка "Задати питання");

зателефонувати на аварійну гарячу лінію за номером 15-81 або (044) 200-73-01.

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