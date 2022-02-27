"Росія, йди на х*й": жителі Кропивницького готові зустрічати ворога (фото)

У Кропивницькому з'явилися білборди зі зверненнямдо Росії від жителів міста. Усього таких звернень до РФ по місту кілька.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
У Кропивницькому з'явилося кілька білбордів зі зверненням до РФ. На них написано: "Росія – йди на х*й! Кропивничани".
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"Російський корабель, йди на х*й!"
24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.
Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.
До мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х*й".
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