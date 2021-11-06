Рівне атакували змії: знаходять навіть у ванних кімнатах (фото, відео)

Місцеві жителі останнім часом часто стали помічати плазунів

Рівне атакували змії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному місцеві жителі стали часто помічати змій у власних будинках. Так, один чоловік знайшов у своїй ванній кімнаті плазуна, який вилазив із системи слив-перелив.

Відповідні кадри опублікували на сторінці в Instagram Magnolia.tv

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Змію помітили у ванній кімнаті

У ролику можна побачити, як змія застрягла в отворі сітки-клапана і не могла вибратися. Господар будинку акуратно відкручував гвинт, щоб дістати звідти плазуна.

"Десь у Рівному. Плюс одна фобія", – підписали відео.

Змії атакували Рівне

Також у центрі Рівного мешканці помітили змію просто на тротуарі.

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Крім того, нещодавно мешканка Рівного виявила змію на проспекті Миру біля будинку №4.

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