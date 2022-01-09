Села-примари: як живуть люди без роботи та магазинів (відео)

Журналісти проїхалися зникаючими селищами у Хмельницькій області

Журналісти поїхали у відрядження, щоб показати вам одне із сіл-примар. Колаж "Сьогодні"

Села-примари. В Україні їх сотні. У деяких живуть кілька людей, в інших – ані душі. Є такі й у Хмельницькій області. Там закриті магазини, аптеки і працювати ніде. Журналісти поїхали у відрядження, щоб показати вам одне з таких сіл, наш Олексій Керман навіть не здогадувався, куди потрапить. Щоб дістатися туди, він проїхав три області та пішки йшов полями кілька кілометрів.

Деталі

Під колесами лід, попереду такий туман, що дорогу ледве видно. Ми шукаємо – село Красне. Проїхали три області. Виявляється, у Хмельницькій області сіл із такою назвою – кілька. Заблукали. Координати є приблизними. Орієнтувалися на найближче село з такою назвою. Через ожеледицю їхати ставало все важче. Далі машина не проїде, дороги нема. Під ногами багно та сніг. Навколо поле, у густому тумані видно гущавину.

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У Красне ми їхали п'ять годин машиною і кілька кілометрів йшли польовими дорогами пішки. Тут немає жодних покажчиків чи навіть автобусної зупинки. Про те, що тут початок села, говорить повністю зруйнований будинок. За статистикою національного перепису українців, остання людина тут була зареєстрована 20 років тому. Наразі немає ні ліхтарів, ні вулиць, лише навколо поля. Мобільного зв'язку немає. Тут суцільна тиша. Навіть якось страшно. Загалом ніяких звуків.

Не віриться, але цей клаптик із деревами посеред поля – все, що лишилося від села Красне. Село зрівнялося із землею. У руїнах цього будинку від хуртовини ховаються дикі тварини. У сусідньому селі, за кілька кілометрів, про Красне вже геть забули.

"Я вже тут 30 років живу як би, ну я й не чула за Красне. Тільки потім згадують: там жив самотній дідусь", – розповідає мешканка села Колки Любов Косенкова.

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Тільки потім згадують: там жила одна людина останні півроку.

"Ну я не знаю, років уже п'ять чи шість, якщо не більше він не живе. Мабуть, у цій самій хаті", – додала Любов Косенкова.

Подібних сіл в Україні сотні. Тільки на Хмельниччині офіційно таких п'ять. Там не зареєстровано жодного мешканця. У місці, де колись мешкали люди, тепер панують фермери. Про те, що в Україні було Красне – можна прочитати кілька речень в інтернеті, на карті його вже не залишилося.

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Нагадаємо, з кожним роком селян на Харківщині стає дедалі менше: люди у пошуках кращого життя їдуть з глухих сіл у селища більші. Отже, в області можна нарахувати десяток сіл, де більше не лишилося життя.

А в Україні дозволили будувати багатоповерхові будинки у селах із населенням понад 1 тисячу людей.