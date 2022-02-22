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"Скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки". 10-річна дочка загиблого Героя звернулася до Єлизавети II

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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22 лютого, 19:30
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Попри шквальний вогонь російських бойовиків, її батько вивозив побратимів під Амвросіївку
Батько дівчинки загинув у 2014 році
Батько дівчинки загинув у 2014 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Дочка загиблого Героя написала звернення до Єлизавети ІІ. Навесні 2015 року фото трирічної дівчинки з Кропивницького Саші Матвієнко, що стискає в руці орден "За мужність", облетіло майже весь світ. Нагороду вона отримала замість свого батька прикордонника Андрія Матвієнка, який під Саур-Могилою, рятуючи з-під обстрілу поранених товаришів, отримав смертельне поранення.

Про це повідомила Кропивницька міська рада у Facebook.

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Попри шквальний вогонь російських найманців, він вивозив побратимів під Амвросіївку. Під час одного з рейсів автомобіль підірвався на фугасі, молодшого сержанта Матвієнка встигли доставити до шпиталю, але шансів на порятунок не було. Серце українського воїна перестало битися 7 серпня 2014 року.

Текст звернення

Чим може допомогти у такій ситуації маленька дівчинка? Саша Матвієнко знає відповідь на це запитання. Вона написала листа королеві Великої Британії:

"Ваша Величносте! Я, Саша Матвієнко, з українського міста Кропивницького. Мені 10 років, 7 з яких я живу без тата. Він був військовим, його вбили на війні на Донбасі. Мені дуже сумно, що ми тепер тільки вдвох із мамою. Зараз Росія знову лякає мою країну великою війною, а війна — це коли гинуть тата і багато, багато мирних людей. Я Вас дуже прошу, скажіть Путіну, щоб він забрав свої танки і своїх солдат від нашої землі. Я бачила на фото, що у вас маленькі правнуки. Вони щасливі, бо мають тата і маму. Я бажаю Вам миру і бути здоровою. Дуже вірю, що Ви поважна пані — Королева Великої Британії, прочитаєте мого листа і попросите російського Путіна не вбивати українських людей", – з такими словами дочка загиблого Героя звернулася до Єлизавети II.

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Дівчинці допомагала писати листа мама. Фото: Кропивницька міськрада
Дівчинці допомагала писати листа мама. Фото: Кропивницька міськрада / Фото: Facebook

Листи вони писали разом із мамою Іриною, з перекладом допомогла Сашина репетитор з англійської мови.

"Ми з донькою подумали, а чим ми можемо допомогти? Наш тато зробив все, що від нього залежало, його з нами немає, але це не означає, що ми маємо сидіти склавши руки у такий важкий для України час. Можливо, ця поважна пані, прочитавши наше послання, перейметься нашим болем й долею України і зробить бодай спробу вплинути на нашого північного сусіда і стримати його агресію", – зазначила Ірина Матвієнко.

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Ситуація на сході

21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР". Путін назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ розпочав вводити російські війська в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, заявивши, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії із Мінських домовленостей.

"Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо ", – сказав Зеленський.

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