Смерті з косою біля доріг: у Херсоні водіям оригінально нагадали про ПДР (відео)

У поліції кажуть, що установка таких попереджень не зовсім законна

На вулицях Херсона з'явилися моторошні манекени у вигляді смерті з косою. Поруч з ними розмістили таблички із зауваженнями для водіїв.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Невідомий автор ставить манекени в небезпечних місцях, де було багато ДТП через неуважність водіїв. Таким чином на тих ділянках хочуть знизити аварійність.

За рік у Херсонській області сталося до 3500 аварій, загинули 122 людини.

Відео: Сьогодні

Поліцейські запевняють, що лячні манекени дійсно привертають увагу. Головне, щоб не відволікали від керма.

"Такий напрям шокової терапії, засудити його досить проблемно. Але все ж установка будь-яких споруд уздовж проїжджої частини вимагає узгодження з органами Нацполіції", – сказав прес-офіцер управління патрульної поліції у Херсонській області Андрій Кований.

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Нагадаємо, раніше поліція розмістила на столичних вулицях незвичайні рекламні щити: на них написані влучні попередження потенційним порушникам ПДР. Такі як "Аліна, просто так не сигналять", "Сергій, не перетинай подвійну смугу".

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