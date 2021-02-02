Смерті з косою біля доріг: у Херсоні водіям оригінально нагадали про ПДР (відео)

На вулицях Херсона з'явилися моторошні манекени у вигляді смерті з косою. Поруч з ними розмістили таблички із зауваженнями для водіїв.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Невідомий автор ставить манекени в небезпечних місцях, де було багато ДТП через неуважність водіїв. Таким чином на тих ділянках хочуть знизити аварійність.
За рік у Херсонській області сталося до 3500 аварій, загинули 122 людини.
Поліцейські запевняють, що лячні манекени дійсно привертають увагу. Головне, щоб не відволікали від керма.
"Такий напрям шокової терапії, засудити його досить проблемно. Але все ж установка будь-яких споруд уздовж проїжджої частини вимагає узгодження з органами Нацполіції", – сказав прес-офіцер управління патрульної поліції у Херсонській області Андрій Кований.
Нагадаємо, раніше поліція розмістила на столичних вулицях незвичайні рекламні щити: на них написані влучні попередження потенційним порушникам ПДР. Такі як "Аліна, просто так не сигналять", "Сергій, не перетинай подвійну смугу".
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