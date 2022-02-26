Тяжкі бої в Херсоні закінчилися – над містом український прапор

Водопостачання працює у звичайному режимі, а про "воду по годинах" – фейк

Місто відновлюють після ворожих нальотів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні ранок розпочався з добрих новин. Тепер над містом — український прапор.

Про це повідомляє мер міста Ігор Колихаєв в Facebook.

Реклама

"Місто працює і живе. О 6.30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. З продуктами і хлібом питання вирішуємо, стежте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради", – написав він.

Мер зазначив, що водопостачання працює у звичайному режимі. Про "воду по годиннику" – фейк.

Ситуація в Україні 25 лютого

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що російські війська намагаються прорватися до Києва.

Реклама

Противник завдав повітряний удар по підрозділах у районі міста Кропивницького, відзначено значну активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та Тирасполя.

У Києві вранці двічі оголошували повітряну загрозу. Працювали сирени. Громадян просили терміново піти в укриття.