Вбивство інструктора тиру в Полтаві. Винуватиця намагається раніше вийти на волю

Дівчину засудили до 15 років ув'язнення

Дівчина знаходиться за ґратами / Колаж "Сьогодні"

Адвокат засудженої за вбивство інструктора полтавського тиру Вероніки Моторіної подав апеляційну скаргу.

Про це пише сайт "Суспільне".

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Подробиці

Як повідомив журналістам адвокат засудженої Андрій Євдокименко, вони хочуть через апеляційний суд домогтися перекваліфікації справи.

Змінити частину першу статті Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" на частину першу статті "Убивство з необережності". Санкція – обмеження волі від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Станом на 28 жовтня заяву не передали до Полтавського апеляційного суду.

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Історія вбивства

Інцидент стався 7 лютого 2020 року. Моторіна зустрічалася з хлопцем із Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно сварилася через ревнощі.

Моторіна зустрічалася з хлопцем із Полтави, приїхала до нього і, за даними свідків, постійно сварилася через ревнощі. У фатальний день вона пішла до тиру. Дівчина була напруженою тоді і стріляла з автомата АК-47 та пістолета Марголіна. Вероніка була засмучена через сварку з хлопцем.

Вона і застрелила інструктора, а також намагалася потрапити до його помічників. 64-річний Ігор Смолянінов одержав кілька куль, від чого помер на місці. Інший інструктор відібрав у дівчини зброю.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що Моторіна стріляла навмисно і хотіла смерті людини. Судді звернули увагу на результати експертизи:

на момент злочину Моторіна не страждала на психічні захворювання;

дівчина вистрілила в інструктора 5 разів, навіть якщо перший постріл був випадковим, інші – ні.

Прокуратура просила колегію суддів обрати для дівчини 12 років позбавлення волі, але вирок виявився ще суворішим. Її засудили до 15 років ув'язнення.

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