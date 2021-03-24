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Погрожував розправою при дітях: в Кременчуці чоловік півтора року жорстоко бив дружину (відео)

24 березня, 08:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Постраждала розповіла про все в соцмережі

У Кременчуці місцева жителька поскаржилася на насильство з боку чоловіка і опублікувала в Instagram відео побиття.

Жінка в публікації на своїй сторінці в соцмережі розповідає, що чоловік не жив з ними, але надав квартиру. 12 березня він прийшов, викликав поліцію, щоб вигнати жінку і залишився ночувати.

За словами постраждалої, на наступний день чоловік не пустив дітей в школу і сад. Жінка вийшла на роботу.

"О 14:00 я не змогла увійти в будинок. На вулиці – 10. Була присутня поліція, опіка. Він просто не впустив. Виставив на Території будинку збройну охорону, щоб я не прорвалася до рідних дітей", – пише жінка.

Вона додала, що на 3 день утримування дітей чоловік подав до суду на аліменти. Зараз старший син перебуває з нею. Чоловік не віддає дитині речі.

"Людина півтора року знущался наді мною. Над дітьми психологічно. Він бив мене багато разів при дітях" , – йдеться в пості постраждалої.

На першому записі видно, як чоловік в кімнаті, де на ліжку лежать діти, хапає дружину за волосся і витягує з кімнати. Діти з криками "Татко, не треба" біжать за батьками.

Увага, на відео присутні сцени насильства! 18+

На іншому записі видно, як жінка виходить з дому, але чоловік хапає її за волосся і затягує назад.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський називав домашнє насильство однією з головних проблем в Україні.

Також нагадаємо, в Україні хочуть посилити покарання за домашнє насильство.

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діти побиття насилля Кременчук домашнє насильство
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