Вибухи снарядів чутно на Чернігівщині

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У Чернігівській області знову вибухають снаряди.
Про це 6 травня повідомили в соцмережах жителі Ічнянського району та Прилук.
Багато користувачів налякані.
Як повідомив сайту "Сьогодні" речник рятувальників Чернігівської області Олександр Івченко, напередодні від військових надійшов документ про плановий підрив снарядів в рамках утилізації боєприпасів.
"Нам повідомляли про плановий підрив боєприпасів", – сказав нам Івченко.
Проте градус напруги в соцмережах підвищується.
Нагадаємо, що востаннє вибухи в Ічнянському районі лунали в жовтні 2018 року, коли в результаті пожежі на складах в смт Дружба загорівся артилерійський військовий склад 6-го арсеналу ЗСУ. Тоді загиблих або постраждалих не було, а однією з причин того, що сталося, розглядалася російська диверсія. У розслідувальній організації Bellingcat наполягають саме на цій версії.