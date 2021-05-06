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Вибухи снарядів чутно на Чернігівщині

6 травня, 19:47

Ігор Сєров , Стас Кожемякін

Жителі Ічнянського та Прилуцького районів повідомляють в соцмережах про дивні звуки, що їх насторожили – ми дізналися, що це може бути

Скріншот

Скріншот

У Чернігівській області знову вибухають снаряди.

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Про це 6 травня повідомили в соцмережах жителі Ічнянського району та Прилук.

Багато користувачів налякані.

Як повідомив сайту "Сьогодні" речник рятувальників Чернігівської області Олександр Івченко, напередодні від військових надійшов документ про плановий підрив снарядів в рамках утилізації боєприпасів.

"Нам повідомляли про плановий підрив боєприпасів", – сказав нам Івченко.

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Проте градус напруги в соцмережах підвищується.

Нагадаємо, що востаннє вибухи в Ічнянському районі лунали в жовтні 2018 року, коли в результаті пожежі на складах в смт Дружба загорівся артилерійський військовий склад 6-го арсеналу ЗСУ. Тоді загиблих або постраждалих не було, а однією з причин того, що сталося, розглядалася російська диверсія. У розслідувальній організації Bellingcat наполягають саме на цій версії.

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