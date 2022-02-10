В аптеках Хмельницького з'явилися таблетки від COVID-19: чому їх не можна купувати

"Молнупіравір" допоможе боротися з коронавірусом, якщо людина вже заразилася, проте його можна приймати не всім

Продавати таблетки від ковіда у вільному доступі заборонено / Колаж "Сьогодні"

В аптеках Хмельницького почали продавати "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. Проте медики стверджують, що пігулок у продажу немає. Ймовірно, зловмисники продають фальсифікат.

Про це повідомляє МОЗ.

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Що кажуть експерти

МОЗ не має жодного відношення до препарату "Молнупіравір", який почали продавати в аптеках Хмельницького.

"Препарат, що знаходиться у продажу, не зареєстрований в Україні, а значить, продавати його у вільному доступі заборонено. Також МОЗ не відповідає за сам препарат, який, можливо, є фальсифікатом і несе загрозу життю пацієнтів", – каже перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Як можна буде отримати препарат

Препарат "Молнупіравір" поки що не планують продавати через аптеки. Таблетки будуть доступні українцям, які їх потребують. Люди їх отримають абсолютно безплатно, але лише за призначенням лікаря.

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Що відомо про препарат

6 лютого до України привезли 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. У квітні мають доставити ще. Ліки допоможуть боротися із захворюванням, якщо людина вже заразилася.

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Тим самим ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби.

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