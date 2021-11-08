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У Черкасах можуть запровадити "червону зону": коли посилять карантин

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
8 листопада, 16:13
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Міський голова повідомив, що дав доручення розгорнути нові COVID-ліжка
В Черкасах можуть посилити карантин
В Черкасах можуть посилити карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Черкаси не раніше наступного тижня можуть потрапити до червоної зони. Мер міста Анатолій Бондаренко сказав, що поки що COVID-показники в нормі.

Про це мер розповів на сторінціу Facebook.

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"Якщо й буде введена "червона зона", то вона буде, вірогідно, з наступного тижня. Якщо ми підійдемо до пікових показників, будемо проводити засідання комісії з надзвичайних ситуацій і через два дні рішення вступить в дію", – сказав Бондаренко.

Міський голова доручив директору департаменту охорони здоров'я внести на сесію Черкаської міської ради проєкт рішення щодо виділення додаткових коштів на засоби захисту, закупівлю ліків та надбавку медикам.

Коронавірус в Україні

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадківCOVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

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Також минулої доби госпіталізували 3532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8200 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 088 501 людина;
  • одужали – 2 520 956 людей;
  • летальних випадків – 72 557.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) та Миколаївській (812) областях.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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