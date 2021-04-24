У Черкасах нардеп побився з місцевим жителем. Постраждали обидва (оновлено)

У Черкасах у ресторані народний депутат від "Слуги народу" Олег Арсенюк побився з місцевим жителем Андрієм Ковпаком. У результаті обидва чоловіка постраждали. Це сталося під час обіду з нагоди річниці аварії на ЧАЕС.

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Про інцидент "Сьогодні" повідомили в поліції області.

"Підтверджуємо те, що конфлікт був. За нашою інформацією, госпіталізованих немає. Зараз розбираємося, що сталося і причини", – сказала речник поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Екс-генпрокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що депутат вимагав продовження вечора і почав сваритися з персоналом ресторану. Тоді підійшов місцевий житель Андрій Колпак, його вдарили і почалася бійка.

За його словами, депутат отримав закриту черепно-мозкову травму та забої голови, а місцевий житель – закриту черепно-мозкову травму, забійні травми голови, рук і ніг. Їм надали допомогу медики.

Втім, у ресторані "Бочка", де був конфлікт, розповіли дещо іншу інформацію.

"Нічого серйозного ввечері не відбулося. Один з п'яних чоловіків, відвідувач, причепився до іншого, який начебто депутат, поштовхали друг одного", – розповів співробітник ресторану.

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У соцмережах Олег Арсенюк розповів, що дійсно перебуває з робочою поїздкою у Черкасах. На сторінці в Facebook він зазначив, що приїхав у місто на слухання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Нагадаємо, під час засідання у Херсонській облраді побилися депутати.

Крім того, у Києві водій маршрутки побився з копами.

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