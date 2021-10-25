У Черкасах п'яна мати побила 3-річну доньку (фото)

Дитина була брудна та голодна. Зараз справою займаються інспектори ювенальної превенції

У Черкасах п'яна мати побила дочку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Черкасах п'яна жінка на дитячому майданчику розпивала спиртні напої та била свою 3-річну доньку. Небайдужі громадяни викликали на місце поліцію.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Черкаської області.

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Деталі НП

У Черкасах на вулиці 30-річчя Перемоги люди помітили невідому жінку, яка розпивала алкоголь на дитячому майданчику і била дитину.

На місці правоохоронці виявили нетверезу жінку і брудну та голодну дитину 3-х років. За словами матері дівчинки, донька не слухалася, і вона декілька разів ударила її.

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Де зараз дитина?

На обличчі дитини патрульні виявили синці. Поліцейські нагодували дівчинку і доставили матір з дитиною в Черкаське районне управління поліції. Надалі справою займаються інспектори ювенальної превенції.

Зазначається, що жінка не вперше потрапляє в поле зору працівників ювенальної превенції.

Нагадаємо, раніше в Бердичівському районі Житомирської області вітчим сильно побив 8-річну падчерку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини.

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