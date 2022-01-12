У Черкасах у всіх школах шукають вибухівку

Правоохоронці зараз ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та території поблизу

Правоохоронці шукають вибухонебезпечні речовини чи предмети / Фото: Колаж: Сьогодні

У Черкасах анонімно повідомили про мінування усіх шкіл міста. Правоохоронці просять населення не панікувати та зберігати спокій.

Про це пише пресслужба поліції.

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Що трапилося?

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.

"Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади", – йдеться у повідомленні.

Знову хибне мінування?

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

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"За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються​​​​​​​", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно у Києві "замінували" всі школи

Анонімне повідомлення про замінування надійшло на кол-центр СБУ 11 січня.

Зазначимо, що всього у столиці 491 навчальний заклад, де навчаються 286 752 дітей.

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У Мережі писали, нібито група перевірки одна на все місто. Однак у поліції спростували цей факт. За словами копів, насправді таких груп багато, вони включають вибухотехніків і кінологів.

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