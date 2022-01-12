У Черкасах у всіх школах шукають вибухівку

У Черкасах анонімно повідомили про мінування усіх шкіл міста. Правоохоронці просять населення не панікувати та зберігати спокій.
Про це пише пресслужба поліції.
Що трапилося?
До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.
Далі по темі
"Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади", – йдеться у повідомленні.
Знову хибне мінування?
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.
"За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються", – йдеться у повідомленні.
Нещодавно у Києві "замінували" всі школи
Анонімне повідомлення про замінування надійшло на кол-центр СБУ 11 січня.
Зазначимо, що всього у столиці 491 навчальний заклад, де навчаються 286 752 дітей.
У Мережі писали, нібито група перевірки одна на все місто. Однак у поліції спростували цей факт. За словами копів, насправді таких груп багато, вони включають вибухотехніків і кінологів.
Раніше ми писали:
- "Підрив" Ради та "бомби" в ТЦ: в Україні нова хвиля "мінувань".
- У Києві масове мінування: що цього разу.