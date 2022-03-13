У Чернігові окупанти зруйнували гуртожиток: без жертв не обійшлося (фото, відео)

Надзвичайники врятували вже 7 осіб, інформація про загиблих та постраждалих ще уточнюється

На місці працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

У Черніговіросійські окупанти обстріляли місто. Один із авіаударів вони завдали по гуртожитку. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Що відомо

Авіаудар було завдано о 5:46. У результаті зруйнувався та спалахнув гуртожиток.

"На місці пожежі працюють 10 одиниць техніки та 48 осіб особового складу, а також група піротехнічних робіт та підводного розмінування", – йдеться у повідомленні.

Врятували вже 7 осіб, проте також є 1 травмований та 1 загиблий. Роботи продовжуються. Інформація про загиблих та постраждалих ще уточнюється.

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Окупанти вночі обстріляли Чернігів, все місто залишилося без води

У Чернігові внаслідок нічних ударів 11 березня було порушено водопровідну мережу. В результаті все місто залишилося без води, а комунальники не знають, де стався прорив.

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У водоканалі наголосили, що доки не усунуть прорив, води не буде. Людей просять у приватних повідомленнях повідомити, якщо виявлять місце прориву.

"Поки не знайдемо і не відремонтуємо водогін – води не буде ні в кого!" – попередили у водоканалі.

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