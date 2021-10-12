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У Чернігові від COVID-19 померла вагітна

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
12 жовтня, 13:35
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Жінка була на 22 тижні вагітності. Померла вона разом з дитиною
Жінці було 339 років / Колаж "Сьогодні"
Жінці було 339 років / Колаж "Сьогодні"

У Чернігові від COVID-19 померла 39-річна жінка, яка перебувала на 22-му тижні вагітності. Вона не була вакцинована.

Про це повідомив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, пише Укрінформ.

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Подробиці

"У нас померла жінка 39 років на 22 тижні вагітності. Вона не вакцинувалася. Померла разом з дитиною", – констатував мер.

За словами генерального директора Чернігівської міської лікарні №2 Владислава Кухаря, першу дозу вакцини в Чернігові отримали 26% населення, дві дози – більше 20%.

Хто в зоні ризику COVID-19?

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, COVID-19 найбільш небезпечний для людей старше 60 років, з хронічними захворюваннями і тих, хто часто контактує з людьми (державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші). У МОЗ додають, що вакцинація від коронавируса – це єдиний шанс вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смерті.

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