У Чернігові повідомили про ймовірність масових обстрілів ракетами

Людям радять провести ніч в укритті

Людей попередили про небезпеку зі сторони бойовиків/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що у Чернігові та інших містах області вночі можливі масовані ракетні удари.

Про це інформують в Telegram-каналі ВРУ.

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"Вночі можливі масовані ракетні удари по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті", — йдеться в повідомленні.

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