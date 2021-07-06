У Чернігівській області 12-річна школярка чекає дитину від 17-річного хлопця. Подробиці скандалу

Хлопець, який скоро стане батьком, зізнався, що не знав про кримінальну відповідальність за секс з неповнолітніми

Семикласниця збирається народити від 17-річного бойфренда. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дроздівці Чернігівської області 12-річна Наталя чекає дитину від 17-річного хлопця. Семикласниця знаходиться на шостому місяці вагітності і проживає разом з батьком майбутньої дитини.

Завагітніла після першого сексу. Сергій запропонував, дівчина відмовилася, але потім передумала. Чому – не знає. А Сергій каже, що "мріяв стати батьком в 20 років, а вийшло – в 18", передає Суспільне.

"Я сиділа в хаті, вийшла на вулицю на лавочку в інтернет зайти, коли заходить він у двір. Я спочатку зніяковіла, почервоніла, як буряк була червона. Він запропонував статевий акт. Я спочатку відмовилася, а потім погодилася. Не знаю чому", – розповіла Наталя про першу зустріч з хлопцем.

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Мати Наташі знала про те, що у її дочки інтимні стосунки з Сергієм, однак ніяк цьому не перешкоджала, оскільки, за її словами, Наталя пригрозила накласти на себе руки.

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Сім'я Наталії декілька років перебуває на обліку у соцслужб. З дівчиною спілкувався психолог, каже директор Центру соціальних служб Куликовської селищної ради Лариса Карцева.

"Висновки психолога: мати недостатньо приділяла уваги доньці. Як бачимо, вона й сама вела такий спосіб життя, тому дитина була поза увагою. Мати не очікувала, що таке трапиться. Зараз ми відвідуємо цю родину. Питання про вилучення дітей розглядалося", – сказала Лариса Карцева.

Реклама Сергій і Наталя переїхали з рідного села у Дроздівку. Фото: Суспільне

Взимку у дівчинки погіршилося самопочуття і в школі порекомендували сходити до лікаря. Після УЗД виявилося, що дівчинка вже на 10-му тижні вагітності. Спочатку вона рішуче була налаштована робити аборт, однак і лікарі і Сергій переконали її залишити дитину.

Лікарі з лікарні звернулися в поліцію і повідомили, що у них на прийомі була 12-річна вагітна. Сам Сергій не знав, що за інтим з неповнолітньою загрожує стаття.

Закохані збираються розписатися і в майбутньому отримати житло від соціальних служб.

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