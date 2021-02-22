У Чернігівській області фура впала з моста в річку (фото)

У Чернігівській області на 137-му кілометрі дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі у районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огорожу моста і впав в річку Десна.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, заявник розповів диспетчеру "102", що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався.

На місце події миттєво виїхали правоохоронці, рятувальники і водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а фура багато важить, процес витягування транспортного засобу ускладнюється.

Реклама

Слідчі відкрили провадження за статтею "порушення правил дорожнього руху". Зараз встановлюється, хто знаходився в автомобілі під час аварії.

У поліції обіцяють повідомити деталі пізніше.

Раніше ми повідомляли, що у Києві Merсedes витягнув із замету величезну фуру.

Також нагадаємо, на трасі Одессса – Київ зіткнулися дві фури. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна травмована.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама