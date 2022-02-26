На Чернігівщині ЗСУ знищили колону ворога (відео)

Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують завдавати ударів

Українські військові продовжать захищати територію країни/Колаж "Сьогодні"

Збройні сили України знищили колону ворога на Чернігівщині. Раніше українські військові завдали ракетного ударупо колоні супротивника.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

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"Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують завдавати ударів на враження противника.

Знищено колону ворога на Чернігівщині. Вірте у ЗСУ! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 26 лютого

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

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Крім того, вночі у різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську чутно як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену.

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Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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