У Чернівцях люди загодовують лебедів до смерті (відео)

У Чернівцях люди загодовують лебедів до смерті. Таку "ведмежу послугу" роблять городяни, приносячи на берег річки Прут птахам хліб, різні булочки і печиво. Тільки за останній тиждень три птахи загинули. "Сьогодні" дізналися всі деталі.

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Стільки лебедів на річці Прут давно не зимували. Зоологи пояснюють – все через теплу зиму, коли водойми не замерзають.

Видовище зачаровує. Триста білосніжних птахів. Подивитися на яких городяни приходять постійно. А тут гримнули холоду, і зоозахисники в соцмережах закликали людей підгодовувати лебедів.

Відео: Сьогодні

"Нам потрібно було їх підтримати всього на кілька днів, на дні найсильніших морозів. І помчали до Пруту, де нібито голодують лебеді, ще більше людей. Їжу понесли. Але не все можна цим величним птахам", – говорить зоозахисниця Анна Піліпчук.

Про те, що годувати лебедів хлібом категорично не можна написали активісти на табличках. Їх розвісили уздовж всього шляху до берега Прута. Однак попередження читали не всі. І днями ветеринари забрали звідси трьох мертвих лебедів.

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Розтин показав, що їх убив саме хліб.

В шматках мокрого хліба швидко розвиваються бактерії, які і вбивають птахів. Якщо є бажання погодувати лебедів, варто вибрати сирі або злегка відварені овочі: капусту, моркву, картоплю. А ще – запарений рис або пшоно.

Раніше ми писали, що в окупованому Севастополі помітили екзотичних птахів – в місто прилетіли рожеві фламінго.

Також, величезна зграя лебедів залишилася зимувати у Вінницькій області.

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