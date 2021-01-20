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У Херсоні хлопець підпалив себе під будівлею Держгеокадастру: поліція перевіряє дані

20 січня, 17:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Поліцейські про інцидент дізналися з інтернету

У Херсоні молодий хлопець пождег себе під будівлею обласного управління Держгеокадастру. Його госпіталізували з опіками.

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Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Хлопець розповів, нібито він сирота і у нього відібрали 2 га землі в Скадовському районі. Тому і прийняв рішення про такий радикальний крок.

У поліції вже відреагували на цей інцидент. Копи зараз перевіряють інформацію про спробу самоспалення. Зазначають, що про це дізналися в інтернеті.

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"Заяв та звернень з цього приводу до поліції не надходило. Інформація, виявлена в мережі Інтернет, була зареєстрована в Журналі Єдиного обліку. Наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група. Проводиться необхідна перевірка", - сказав начальник поліцейського підрозділу Олександр Воропаєв.

Нагадаємо, у Києві 49-річний боєць-фронтовик Микола Микитенко, надівши мундир з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності .

Крім того, у центрі Запоріжжя дівчина вчинила самоспалення.

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