У Херсоні хлопець підпалив себе під будівлею Держгеокадастру: поліція перевіряє дані

У Херсоні молодий хлопець пождег себе під будівлею обласного управління Держгеокадастру. Його госпіталізували з опіками.

Реклама

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Хлопець розповів, нібито він сирота і у нього відібрали 2 га землі в Скадовському районі. Тому і прийняв рішення про такий радикальний крок.

У поліції вже відреагували на цей інцидент. Копи зараз перевіряють інформацію про спробу самоспалення. Зазначають, що про це дізналися в інтернеті.

Реклама

"Заяв та звернень з цього приводу до поліції не надходило. Інформація, виявлена в мережі Інтернет, була зареєстрована в Журналі Єдиного обліку. Наразі на місце виїхала слідчо-оперативна група. Проводиться необхідна перевірка", - сказав начальник поліцейського підрозділу Олександр Воропаєв.

Нагадаємо, у Києві 49-річний боєць-фронтовик Микола Микитенко, надівши мундир з бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності .

Крім того, у центрі Запоріжжя дівчина вчинила самоспалення.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама