У Херсонській області від пташиного грипу загинули майже 100 лебедів

У Херсонській області біля озера Сиваш виявили 90 трупів лебедів. Птахи померли від пташиного грипу.
Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області у Facebook.
Так, біологічний матеріал від п'яти трупів загиблих птахів направили у лабораторію для перевірки на пташиний грип. Дослідження виявили наявність вірусу грипу птиці типу А1 субтипу Н5.
Тепер через спалах пташиного грипу в Херсонській області ввели карантин.
Нагадаємо, раніше в українському заповіднику "Асканія-Нова" загинули 18 сірих журавлів і 20 огарів. У заповіднику впевнені, що птахи наковталися обробленого отрутою зерна, яке розкидали по полях фермери, щоб винищити гризунів.
Крім того, в Одеській області пожежники врятували лелеку, який застряг на тросі водонапірної башти.
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