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У Херсонській області від пташиного грипу загинули майже 100 лебедів

23 березня, 19:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У районі, де знайшли птахів, ввели карантин

У Херсонській області біля озера Сиваш виявили 90 трупів лебедів. Птахи померли від пташиного грипу.

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Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області у Facebook.

Так, біологічний матеріал від п'яти трупів загиблих птахів направили у лабораторію для перевірки на пташиний грип. Дослідження виявили наявність вірусу грипу птиці типу А1 субтипу Н5.

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Тепер через спалах пташиного грипу в Херсонській області ввели карантин.

Нагадаємо, раніше в українському заповіднику "Асканія-Нова" загинули 18 сірих журавлів і 20 огарів. У заповіднику впевнені, що птахи наковталися обробленого отрутою зерна, яке розкидали по полях фермери, щоб винищити гризунів.

Крім того, в Одеській області пожежники врятували лелеку, який застряг на тросі водонапірної башти.

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карантин пташиний грип лебеді Херсонська область
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