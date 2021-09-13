У Херсонській області зловили банду, яка пограбувала з молотком десятки квартир (фото)

У Херсоні 13 вересня суд планує обрати запобіжний захід двом зухвалим "домушникам" – батькові і синові, які підозрюються у десятках квартирних крадіжок.
Про це сайту "Сьогодні" повідомив начальник поліції Херсонської області Олександр Прокудін.
За його словами, минулого року оперативники вже затримували цих злодіїв і їхнього подільника, але суд відпустив їх під заставу в 425 тис. грн за кожного. Вони заплатили цю суму і вирішили не гаяти часу – почали компенсувати "витрати" новими крадіжками.
"Починаючи з травня цього року тріо приїжджало до Херсона на вихідні і свята, щоб здійснювати квартирні крадіжки шляхом віджиму пластикових вікон на перших і других поверхах багатоповерхівок. Цього разу угруповання було більш обачним і операція з їх затримання кілька разів зривалася. Але зрештою вони були затримані", – сказав Прокудін.
Як уточнила в коментарі для "Сьогодні" речник поліції у Херсонській області Тетяна Пшонь, злодію-батькові – 54 роки, синові – 25 років.
"Про них відомо, що вони – одесити", – уточнила Пшонь.
За даними поліції Херсонської області, угруповання намагалися зловити правоохоронці Одеси, Львова, Житомира та Хмельницького. На рахунку банди як мінімум 22 квартирні крадіжки з початку нинішнього року.
Найпоширеніші злочини – грабіж і крадіжка
За статтею "Крадіжка" в різні роки була така кількість правопорушень:
- 2013 рік – 242 769;
- 2014 – 226 833;
- 2015 – 273 756;
- 2016 – 312 172;
- 2017 – 261 282;
- 2018 – 238 492;
- 2019 – 197 564;
- 2020 – 138 562.
Кількість кримінальних справ за статтею "Грабіж" з 2013 року знизилася майже втричі:
- тоді за рік було 22 695 порушень;
- у 2020 році – 7492.
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