До Карпат йде потепління! Якої погоди чекати на курортах

Синоптики попередили про зміни погоди у горах – яка температура буде у Карпатах 9 лютого

Опади припиняться ближче до вечора/Колаж "Сьогодні"

Погода в Карпатах у середу, 9 лютого, увечері буде хмарною. Сніг очікується вночі та протягом дня, проте на вулиці потеплішає. Вдень температура повітря підніметься до 3 градусів тепла.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Буковель – уранці і до самого вечора небо буде хмарним. Нічний сніг вранці ослабне і незабаром закінчиться. Температура близько -3 градуси вночі, +1 градус вдень.

У Микуличині сонце цього дня рідко з'являтиметься з-за хмар. Вночі сильний сніг, але до ранку він закінчиться. Решта дня – без опадів. Температура вночі – 2 градуси морозу, вдень підніметься до +3, а ввечері – до +1.

У Воловці весь день буде хмарним. Вночі буде сніг, який до ранку ослабне. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, і лише ближче до вечора опади припиняться. Температура вдень становитиме 2 градуси, вночі опуститься до 1 градуса.

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Весь день буде хмарним. Вночі, ймовірно, пройде сильний сніг. З ранку та до кінця дня опадів не очікується. Температура вдень +2, вночі +1 градус.