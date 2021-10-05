До Києва прийшли заморозки – яких ще змін чекати від погоди

Середню місячну температуру в жовтні синоптики обіцяють до 12 градусів тепла

В Києві обіцяють заморозки / Коллаж "Сегодня"

У Києві синоптики найближчими днями обіцяють суху погоду, а також похолодання. Температура вдень підніметься максимум до 14 градусів.

Про це повідомили в Укргідроміцентрі.

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6 жовтня

Завтра в столиці синоптики опадів не обіцяють, а тільки змінну хмарність. Вдень температура буде триматися 12-14 градусів тепла, а ось вночі максимум буде 4-6 градусів.

7 жовтня

Вдень у четвер погода в Києві також не зміниться. Буде мінлива хмарність і 12-14 градусів тепла. А ось вночі слід очікувати заморозки на поверхні грунту – стовпчики термометрів опустяться до 1-3 градусів тепла.

8 жовтня

У п'ятницю в місті вдень дощів знову не буде, але різко похолодає. Температура вдень буде 11-13 градусів, а вночі підніметься до 2-4 градусів тепла.

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9 жовтня

Вихідні в Києві пройдуть також без дощів і з мінливою хмарністю. Погода залишиться 11-13 градусів тепла, а вночі максимум до 4 градусів тепла.

Коли чекати "бабине літо"?

Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня , А в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

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