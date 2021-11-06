У Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразита: її заразив комар (фото, відео)

Лікар з'ясував, що під шкірою пацієнтка мала гельмінт. Довжина паразита становила 9 сантиметрів

У жінки з ока дістали величезного паразита. Фото: колаж "Сьогодні"

У Луцьку у жінки з ока дістали величезного паразита. Зараження гельмінтом сталося після укусу звичайного комара.

Про це повідомляє Радіо Трек.

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З ока дістали гігантського паразита

Як розповіла пацієнтка лікарю, в районі набряклої повіки вона мала почуття руху і ворушіння, і жінка злякалася та запанікувала.

Лікар з'ясував, що під шкірою жінка мала гельмінт. Після цього терміново було проведено хірургічне втручання під місцевим знеболенням.

Великого паразита слід було дістати якнайшвидше, щоб він не перебрався і сховався глибше в іншій ділянці обличчя.

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Під час операції у жінки дістали гельмінта завдовжки 9 сантиметрів.

Жінка заразилася після укусу комара

Як повідомив лікар, виною всьому був комар, який вкусив і заразив жінку.

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Медик пояснив, що це сталося за умови, що комаха через кров собаки чи кота перенесла збудник людині.

Паразит міг залишити личинки

Лікар порадив пацієнтці віднести паразита до лабораторії, щоб визначити стать. Як виявилося, самка може залишити у крові личинки, які погіршать стан здоров'я людини.

Це загрожує серйозними наслідками для здоров'я: погіршення роботи серцево-судинної системи, печінки та нирок.

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