У Маріуполі після авіаударів немає електрики та опалення

Бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, російські війська б'ють з важкої артилерії/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти залишили Маріуполь без електрики та тепла. Найманці продовжують завдавати авіаудари по місту.

Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко.

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За словами Бойченка, на світанку місцева влада приступить до ремонтних робіт.

"Ми з настанням перших променів світла приступимо до відновлення електроенергії. Будемо запускати котельні. Будемо далі робити борошно і виробляти хліб. Будемо везти медикаменти і рятувати поранених. Будемо робити все, щоби місто працювало ефективно. Працювали наші комунальні підприємства. Щоб не було паніки", — заявив мер Маріуполя.

Він зазначив, що російські війська б'ють з важкої артилерії по житлових будинках і цивільному населенню.

"Вони б'ють з важкої артилерії по мирних кварталах і селищах, руйнуючи нашу інфраструктуру. Вбивають маріупольців – жінок, дітей і людей похилого віку, називаючи все це визвольною війною. Ось так звільняють нас від "фашизму". Це просто циніки, які не мають нічого святого", — сказав Бойченко.

Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

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Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 Градів та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

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