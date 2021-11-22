У Миколаєві водійка тролейбуса побила вагітну – є загроза викидня

Співробітниця КП "Миколаївелектротранс" вдарила пасажирку кілька разів у плече та живіт

У Миколаєві побили вагітну жінку у транспорті. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві водійка тролейбуса побила вагітну жінку. Причиною стали порвані гроші пасажирки.

Про це йдеться у відповідному вироці.

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Деталі НП

У Миколаєві жінка із сином зайшла до тролейбуса №6 на зупинці "Млин". Вона заплатила за проїзд, але водійка обурилася тим, що гроші були нібито порвані.

Внаслідок цього водійка почала нецензурно висловлюватися, після чого пасажирка змінила 5 гривень на 50.

Після цього водійка кинула решту жінці в обличчя. Талон на проїзд впав у кабіну співробітниці КП "Миколаївелектротранс", а пасажирка переступила поріг, щоб його забрати.

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Після цього водійка зупинила тролейбус, відчинила передні двері, вийшла з кабіни і почала тягнути жінку за куртку, виштовхуючи із салону.

Потерпіла пасажирка почала кричати, що вагітна, але водійка двічі вдарила її у ліве плече та один раз у живіт.

Що зараз із пасажиркою?

Постраждала звернулася до гінеколога через погане самопочуття. Лікар повідомив, що у відділення жінка надійшла з терміном вагітності 11-12 тижнів із загрозою викидня.

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Відкрито кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 "Умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю без тілесних ушкоджень".

Як виявилось, водійка своєї провини не визнала і заявила, що постраждала вигадала інцидент. Центральний районний суд призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

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