У Миколаєві водійка тролейбуса побила вагітну – є загроза викидня

У Миколаєві водійка тролейбуса побила вагітну жінку. Причиною стали порвані гроші пасажирки.
Про це йдеться у відповідному вироці.
Деталі НП
У Миколаєві жінка із сином зайшла до тролейбуса №6 на зупинці "Млин". Вона заплатила за проїзд, але водійка обурилася тим, що гроші були нібито порвані.
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Внаслідок цього водійка почала нецензурно висловлюватися, після чого пасажирка змінила 5 гривень на 50.
Після цього водійка кинула решту жінці в обличчя. Талон на проїзд впав у кабіну співробітниці КП "Миколаївелектротранс", а пасажирка переступила поріг, щоб його забрати.
Після цього водійка зупинила тролейбус, відчинила передні двері, вийшла з кабіни і почала тягнути жінку за куртку, виштовхуючи із салону.
Потерпіла пасажирка почала кричати, що вагітна, але водійка двічі вдарила її у ліве плече та один раз у живіт.
Що зараз із пасажиркою?
Постраждала звернулася до гінеколога через погане самопочуття. Лікар повідомив, що у відділення жінка надійшла з терміном вагітності 11-12 тижнів із загрозою викидня.
Відкрито кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 "Умисне завдання ударів, які завдали фізичного болю без тілесних ушкоджень".
Як виявилось, водійка своєї провини не визнала і заявила, що постраждала вигадала інцидент. Центральний районний суд призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень.