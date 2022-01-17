У Полтавській області автомобіль в'їхав у газову місткість на АЗС (фото, відео)

На місці інциденту сталася пожежа, її намагаються загасити працівники ДСНС

ДТП сталася в місті Кременчук/Фото: ДСНС України, колаж: "Сьогодні"

У Полтавській області мікроавтобус зіткнувся з газовою місткістю на території АЗС. Внаслідок зіткнення сталася пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Інцидент стався 16 січня о 22:10 в місті Кременчук на території АЗС "Мотто". Аварія спричинила горіння газової місткості та мікроавтобуса.

Станом на 22:45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля (5 м куб) та мікроавтобуса. Загрози розповсюдження пожежі на місткості з пальним автозаправки немає. До гасіння відкритого горіння газового модуля та мікроавтобуса на АЗС залучено 28 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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