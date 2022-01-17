У Полтавській області автомобіль в'їхав у газову місткість на АЗС (фото, відео)

У Полтавській області мікроавтобус зіткнувся з газовою місткістю на території АЗС. Внаслідок зіткнення сталася пожежа.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі
Інцидент стався 16 січня о 22:10 в місті Кременчук на території АЗС "Мотто". Аварія спричинила горіння газової місткості та мікроавтобуса.
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Станом на 22:45 спостерігалося відкрите горіння газового модуля (5 м куб) та мікроавтобуса. Загрози розповсюдження пожежі на місткості з пальним автозаправки немає. До гасіння відкритого горіння газового модуля та мікроавтобуса на АЗС залучено 28 осіб та 8 одиниць техніки ДСНС.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
До того ж названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.
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