У Полтавській області стартувала вакцинація від коронавірусу

У Полтавській області почалася вакцинація від коронавірусу. Першим отримав щеплення від COVID-19 лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Всього в Україні щеплення від коронавірусу зробили 159 людям.
Про це повідомив голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.
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"Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст з Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре", – повідомив Синєгубов і показав фотографію вакцинованого.
Нагадаємо, першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав теж медик – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко. З ним вже поспілкувалися новини "Сьогодні":
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