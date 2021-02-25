У Полтавській області стартувала вакцинація від коронавірусу

У Полтавській області почалася вакцинація від коронавірусу. Першим отримав щеплення від COVID-19 лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Всього в Україні щеплення від коронавірусу зробили 159 людям.

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Про це повідомив голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов.

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"Роман Пономаренко – лікар-інфекціоніст з Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні. Він перший в області отримав щеплення від коронавірусу. Почувається добре", – повідомив Синєгубов і показав фотографію вакцинованого.

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Нагадаємо, першим в Україні вакцину від коронавірусу отримав теж медик – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко. З ним вже поспілкувалися новини "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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