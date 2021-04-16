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У Полтавській області завідувача COVID-реанімації застали п'яним на зміні (відео)

16 квітня, 18:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В реанімацію Лубенської лікарні прийшли з перевіркою – подробиці скандалу з п'яним медиком

У Полтавській області завідувача реанімації для пацієнтів з COVID-19 застали п'яним на роботі. На медика поскаржилася дочка одного з пацієнтів, після цього чиновники перевірили роботу відділення і побачили завідувача "під градусом".

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Скандал трапився у Лубенській лікарні. Пацієнт скаржився, що в реанімації з нього вимагають гроші за лікування і погано доглядають. Хворий помер тиждень тому.

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Коли чиновники прийшли з інспекцією, від завідувача пахло алкоголем. Йому запропонували пройти тест, результат був 1,9 проміле. Тобто у дев'ять разів вище норми. Зараз медика усунули від роботи і проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше "Сьогодні" писали, що робити, коли медики вимагають хабар за лікування, оплачене державою, і куди скаржитися.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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лікарі реанімація п'яні Полтавська область коронавірус
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