У спортивній сумці і з запискою: у Кременчуці немовля залишили під медзакладом

Матір назвала дівчинку Мішель, але ім'я їй обиратимуть вже нові батьки чи соцслужба

У Кременчуцький пологовий уперше за 20 років підкинули немовля. Дитину у спортивній сумці знайшли біля приймального відділення перинатального центру. Поряд лежала записка, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Дитину принесли надвечір. І залишили біля дверей приймального відділення. Того дня в Кременчуці був мінус і йшов сніг. У двері подзвонили, і акушерка Юлія вибігла подивитися – хто.

"Нікого вже не було, але я побачила сумку, в якій кричало немовля. Відчуття було страху, відчуття надати допомогу як скоріше цій дитині, тому що вона маленька. До сліз, хотілося плакати", – ділиться Юлія.

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У сумці поряд із маленькою дівчинкою лежала записка. У лікарки із майже 20-річним стажем тремтить голос, коли переповідає "Сьогодні" зміст.

"Я її не забуду, цю записку. В ній мама просила пробачення в своєї новонародженої дитини, просила пробачення у господа Бога і поклала на нас місію спасти цю дитинку, і дати їй шанс на життя. І приписка, що назвала її Мішель", – каже гінекологиня Кременчуцького перинатального центру Олена Грінченко.

Лікарі оглянули малечу. Вона здорова. Важить два кілограми. Дівчинка – доношена. І народилась десь три дні тому. Нині маля у педіатричному відділенні перинатального центру. У неї усього вдосталь.

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На ім'я Мішель немовля не називають. Не мають права. Ім‘я їй даватимуть соціальні служби або майбутні батьки. Матір шукають, але кримінального злочину в її вчинку немає. Якщо жінка вирішить повернутися за дитиною, довести своє материнство їй буде нелегко.

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