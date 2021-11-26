В українця забрали авто через борги з комуналки. Ми дізналися, чи це законно

У Миколаєві у українця конфіскували автомобіль через борги за комуналку. Адвокат Іван Ліберман заявив, що це справді можна зробити в рамках закону, але лише за рішенням суду.
Про це Ліберман розповів у коментарі сайту "Сьогодні".
Практикуючий юрист стверджує, що конфіскація авто за борг 14 тис. грн є законною, але є один момент.
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"Питання в іншому. Як саме отримано таке рішення? Я сам учасник таких судових процесів. Знаю про те, що десятки тисяч рішень виносяться заочно. Наприклад, проти тих людей, які поїхали на заробітки та тимчасово залишили тут своє житло. Людина має можливість поборотися, заперечуючи порушення процедури виконавчого провадження. Але це просто уповільнить процес", – сказав Ліберман.
За його словами, обслуговуючі компанії подають до суду на боржників, навіть якщо мають лише кілька тисяч гривень боргу.
Що сталося?
- Житель Миколаєва заборгував 14 тис. грн за опалення, після чого його автомобіль Renault Twingo 1999 року випуску евакуювали на штрафмайданчик "Сетам".
- Конфіскувало авто не лише облтеплоенерго, а також Нацполіція, Держвиконавча служба та представники держпідприємства "Сетам".
- Невдовзі українець погасив свою заборгованість.