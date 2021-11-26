В українця забрали авто через борги з комуналки. Ми дізналися, чи це законно

Мешканець Миколаєва залишився без машини через борги з комуналки – юрист розповів, як це можливо

Евакуація авто через борги по комуналці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаєві у українця конфіскували автомобіль через борги за комуналку. Адвокат Іван Ліберман заявив, що це справді можна зробити в рамках закону, але лише за рішенням суду.

Про це Ліберман розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

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Практикуючий юрист стверджує, що конфіскація авто за борг 14 тис. грн є законною, але є один момент.

"Питання в іншому. Як саме отримано таке рішення? Я сам учасник таких судових процесів. Знаю про те, що десятки тисяч рішень виносяться заочно. Наприклад, проти тих людей, які поїхали на заробітки та тимчасово залишили тут своє житло. Людина має можливість поборотися, заперечуючи порушення процедури виконавчого провадження. Але це просто уповільнить процес", – сказав Ліберман.

За його словами, обслуговуючі компанії подають до суду на боржників, навіть якщо мають лише кілька тисяч гривень боргу.

Що сталося?