До України йде негода – де чекати снігу

Температура повітря вдень у деяких областях становитиме -3 градуси

До України прийде негода 21 січня. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні у п'ятницю, 21 січня, буде сніжною. У деяких областях синоптики прогнозують мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до -7 градусів.

Про це повідомляють "Факти".

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На заході очікується сніг уночі та вдень. Температура повітря вночі опуститься до -7 градусів, а вдень коливатиметься від -1 до -3 градусів.

У північних областях вдень температура повітря становитиме від -1 до -3 градусів. Такі самі показники будуть і в центральних регіонах.

На сході вночі та вдень синоптики прогнозують сніг, температура повітря становитиме від -1 до +2 градусів.

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На півдні країни вдень прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу, температура повітря становитиме 3 градуси тепла.