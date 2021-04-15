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У Житомирі встановили "шибеницю" з боржниками за квартплату (фото)

15 квітня, 00:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Жителі двору обурені, а голова ОСББ нічого кримінального не бачить і каже, що придумав не він

У Житомирі у дворі будинку на вулиці Покровській, 94 ОСББ влаштувало імпровізовану "шибеницю" з боржниками за комунальні послуги. На залізній конструкції на дитячому майданчику вивісили чорні мішки з відповідними написами.

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Про це повідомляє "Житомир.info" з посиланням на одну з мешканок будинку.

Вона розповіла, що на дитячому майданчику на металевих опорах висять великі чорні мішки, схожі на шибеників, на яких на аркушах А4 друкованими літерами написано: "Вони не заплатили внесків за ОСББ Покровське, 94".

Жителі двору обурені і навіть звернулися до поліції, де їм сказали написати заяву.

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"Це кримінальна стаття – залякування, буллінг. І як це пояснювати дітям, що граються на майданчику", – обурюється мешканка будинку.

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Авторство такої інсталяції люди приписують голові ОСББ "Покровське, 94" Олександру Нановському, який в коментарі виданню не заперечував цього.

За його словами, в целофан завернули боксерські груші, а в написах він не вбачає нічого кримінального.

"Дивіться, це боксерські груші, просто на них одягнені пакети, через те що дощ та інше. Це вам скаржаться ті, що не платять внески, от і все. Їм коле очі. Нормальні люди гумор розуміють, я думаю. Всі, хто мені дзвонять, кажуть: "Молодець, так і треба боротися з боржниками", – стверджує Нановський.

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Він додав, що автор написів на мішках нібито не він, а ті мешканці будинку, які справно платять внески.

"Чому інші платять, а решта, грубо кажучи, "забили" та й усе. Люди. У них народилася така ідея. Ну як по-іншому? Люди платять, тим більше, видно, що в будинку все робиться. А є 5 людей, які принципово не платять. Їм не подобається моє керівництво, от і все", – заявив він.

Нагадаємо, в Житомирі пішохід напав на водія таксі через зауваження за прогулянку по трамвайних коліях.

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Житомир квартплата ОСББ виселица
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