У Житомирі ракета потрапила до школи – будівля зруйнована (відео)

По вулиці Мала Бердичівська сталася руйнація в установі

25-та школа у Житомирі потрапила під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

У Житомирі з повітря обстріляли ліцей №25, що знаходиться у центрі міста. Було евакуйовано 5 людей.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлін в Facebook.

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"Щойно було завдано ракетного або бомбового удару по 25-й школі. Щодо жертв та постраждалих трохи пізніше. Фактично половину школи зруйновано. Йдуть рятувальні роботи. Далі надамо таку інформацію", – повідомив мер.

Крім того, надійшла інформація від прес-служби ДСНС, що вранці на вул. Мала Бердичівська сталася руйнація у будівлі без подальшого горіння.

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"Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки", – йдеться у повідомленні.

У Мережі вже з'явилися страшні кадри з місця НП.

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Ситуація у Житомирі

Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За півгодини вона впала в районі аеропорту.

Військовий час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Мер Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників на місці злочину. по мародерам можна відкривати вогонь.

Російські окупанти обстріляли вчора приватний сектор, пошкоджено 10 житлових будинків. За попередньою інформацією, загинули чотири особи, з них одна дитина. Ще троє постраждали.