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В Житомире ракета попала в школу – здание разрушено (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 марта, 10:33
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По улице Малая Бердичевская произошло разрушение в учреждении
25-тая школа в Житомире попала под обстрел
25-тая школа в Житомире попала под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире из воздуха обстреляли лицей №25, который находится в центре города. Было эвакуировано 5 человек.

Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.

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"Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Относительно жертв и пострадавших немного позже. Фактически половина школы разрушена. Идут спасательные роботы. Дальше предоставим следующую информацию", – сообщил мэр.

Кроме того, поступила информация от пресс-службы ГСЧС, что утром по ул. Малая Бердичевская произошло разрушение в здании без последующего горения.

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"Предварительно жертв и пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек. От ГСЧС привлечены 40 человек и 5 ед. техники", – говорится в сообщение.

В Сети уже появились жуткие кадры с места ЧП.

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Ситуация в Житомире

Оккупанты, вторгшиеся в Украину в ночь на 24 февраля, выпустили по Житомиру ракету из российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Через полчаса она упала в районе аэропорта.

Военное время требует более решительных действий, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. Мэр Житомирского городского совета заявил о приказе, позволяющем наказывать грабителей на месте преступления – по мародерам можно открывать огонь.

Российские оккупанты обстреляли вчера частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.

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