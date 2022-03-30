На Житомирщині скоротили час комендантської години

Поліцейські притягатимуть до відповідальності порушників

Жителів області просять не виходити надвір після 21:00 / Колаж "Сьогодні"

У Житомирській області комендантська годинабуде починатися на годину пізніше від сьогодення, 30 березня.

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

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Комендантська година діятиме з 21:00 до 06:00.

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"З сьогоднішнього дня, 30 березня, комендантська година на Житомирщині починатиметься на годину пізніше. І триватиме з 21:00 до 6:00 ранку" , – йдеться у повідомленні.

Кому можна перебувати на вулиці в комендантську годину

Перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку. Правопорушників поліцейські притягатимуть до відповідальності.

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"В даний час для громадян діють певні обмеження, необхідні для їхньої безпеки. У певний час жителям області необхідно залишатися вдома, а при спрацьовуванні сигналу тривоги – спуститися в укриття", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вдарили ракетами по Житомирській області

29 березня у Житомирській областірятувальники загасили пожежу на одному із підприємств у Коростенському районі.

"Спалахнув сьогодні внаслідок ракетного удару", – пишуть до ДСНС про пожежу.

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