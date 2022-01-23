Хвиля мінувань триває! У Полтаві шукають бомби в ТРЦ, лікарнях і дитсадках

Правоохоронцям заявили, що замінували ТРЦ Полтави, але не сказали, які саме – зараз копи перевіряють п'ять торгових центрів

У Полтаві копи шукають бомби у ТЦ та лікарнях / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтаві поліцейські шукають можливу вибухівку у п'яти торговельно-розважальних центрах, дитячих садках та міських лікарнях. Інформацію про мінування надіслали електронною поштою СБУ.

Про це "Суспільному" повідомила прессекретар обласної поліції Поліна Ларіна.

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Лист на пошту центрального управління Служби безпеки надійшов близько 12:00. Відправник написав, що бомби закладені у торговельно-розважальних центрах, лікарнях та садках. Проте не вказав, у яких саме.

Наразі копи перевіряють п'ять торгово-розважальних центрів Полтави та прилеглі до них території. Людей уже евакуювали.

За словами прессекретаря, правоохоронці можуть розпочати кримінальне провадження за ч. 1 ст. "Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". "Мінеру" загрожує від 2 до 6 років ув'язнення.

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Хто і навіщо "мінує" будівлі?

Джерела в правоохоронних органах раніше розповіли "Сьогодні", що більшість псевдомінувань надходить від школярів і студентів, які "замовляють" їх у закритих Telegram-каналах, які курують ФСБ.

Російські спецслужби роблять це свідомо, щоб сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Лише за перші три тижні 2022 року до поліції надійшло 339 повідомлень про мінування.