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Війська РФ збираються в районі Баштанки та Галициново – голова Миколаївської ОДА

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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5 березня, 10:59
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В області у п'яних водіїв забирають авто для потреб армії
У Миколаєві не спокійно
У Миколаєві не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївщині російські війська збираються в районі Баштанки та Галициново та готуються до переміщень.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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"Ніч пройшла спокійно. Ворог пострілював. Зараз вони збирають війська в районі Баштанки та Галициново. Готуються до подальших переміщень. А ми готуємося їх відбивати", – сказав Кім.

За його словами, вчора він виїжджав у місто, "подивився, як наші хлопці". Ситуація спокійна. Голова ОДА додав, що у п'яних водіїв забрали три авто для потреб армії.

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"За нашими даними, у Путіна вже закінчуються запаси. Бочка не бездонна там. За їхніми планами, вони мали пройти Миколаїв три дні тому. Але ми змінили їхні плани", – наголосив Кім.

Протистояння російського вторгнення

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і безліч різноманітної техніки.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, аби російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте, країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко прочитав НАТО, звинуватив їх у боягузтві та нездатності когось захистити.

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Тим часом CNN із посиланням на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.

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