Повітряна тривога! У Херсоні почалися вибухи

У Херсоні вночі 1 березня розпочала роботу українська система ППО – у місті чути звуки вибухів

У Херсоні чути звуки вибухів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсоні оголосили повітряну тривогу, всім місцевим жителям потрібно пройти до укриття. Близько 01:20 у місті чути звуки вибухів.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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У Мережі пишуть, що вибухи чути з боку аеропорту. Світло від них освітлює небо яскравим помаранчевим кольором. У Держспецзв'язку уточнили, що це працює українська система протиповітряної оборони

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