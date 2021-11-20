Заблокувало трасу. На Чернігівщині ураган повалив дерева (фото)

Сильні пориви вітру лютували у Чернігівському районі

Поліцейські Чернігівщини допомагають громадянам долати наслідки буревію / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на Чернігівщині через сильний вітер було заблоковано кілька автошляхів поваленими деревами. Поліція допомагає прибирати дерева, що впали.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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Так, ураган повалив дерева поперек кількох ділянок траси М-01 у Чернігівському районі.

Дерева перекрили шлях автомобілістам / Фото: Нацполиция

"Нині рух автотранспорту відновлено. Поліцейські спільно з рятувальниками та комунальниками продовжують допомагати всім учасникам дорожнього руху, які цього потребують", – йдеться у повідомленні.

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Поліцейські допомагають упоратися з негодою / Фото: Нацполиция

Крім того, копи стежать за безпекою дорожнього руху під час негоди.

Вітер буквально поламав дерева / Фото: Нацполиция

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