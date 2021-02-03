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Енергетики Запорізької ТЕС відновили електропостачання Енергодара

3 лютого, 22:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Завдяки системі захисту на блоках Запорізької ТЕС вдалося уникнути більшої аварії

Енергопостачання міста Енергодар після відключення через замикання на підстанції повністю відновлено завдяки екстреним діям енергетиків Запорізької ТЕС.

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Про це повідомила прес-служба "ДТЕК Енерго".

"Сьогодні, о 19:25 ДТЕК Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч". Спрацювала система захисту на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії" , – повідомили в компанії.

Зазначається, що на момент події в роботі було три енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але енергопостачання міста вже відновлено.

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"Для збалансування роботи енергосистеми України ДТЕК працює у повному складі обладнання. Компанія синхронізує свої дії з НЕК" Укренерго", – також розповіли в компанії.

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Нагадаємо, 1 лютого через сильні пориви вітру, дощу і снігу в Одеській області було знеструмлено 11 населених пунктіву Лиманському районі.

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аварія ТЕС енергодар ДТЕК електропостачання Запорізька область
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