Енергетики Запорізької ТЕС відновили електропостачання Енергодара

Енергопостачання міста Енергодар після відключення через замикання на підстанції повністю відновлено завдяки екстреним діям енергетиків Запорізької ТЕС.

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Про це повідомила прес-служба "ДТЕК Енерго".

"Сьогодні, о 19:25 ДТЕК Запорізька ТЕС повністю відключилася від енергосистеми через замикання на підстанції "Луч". Спрацювала система захисту на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії" , – повідомили в компанії.

Зазначається, що на момент події в роботі було три енергоблоки сумарною потужністю 750 МВт

Зупинка станції призвела до короткочасного відключення світла в Енергодарі, але енергопостачання міста вже відновлено.

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"Для збалансування роботи енергосистеми України ДТЕК працює у повному складі обладнання. Компанія синхронізує свої дії з НЕК" Укренерго", – також розповіли в компанії.

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Нагадаємо, 1 лютого через сильні пориви вітру, дощу і снігу в Одеській області було знеструмлено 11 населених пунктіву Лиманському районі.

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