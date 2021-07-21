Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео

Екологи кажуть, що Азовське море стало ідеальним середовищем для медуз, тому не варто очікувати, що їх стане менше

Медузи перетворили море в суцільний кисіль. Колаж "Сьогодні"

У Бердянську Запорізької області навала медуз псує настрій відпочивальникам – через них складно зайти в море, а після купання з'являється алергічна реакція.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

"Купатися взагалі неможливо. Та й людей, дивіться – усі сидять по басейнах. Ну на базах, там, де є басейни. Інакше в воду просто не зайдеш", – сказала відпочивальниця.

Такого на узбережжі Азовського моря не бачили років сорок. Вода – як кисіль.

Чимало туристів просто кидають такий відпочинок. Так вирішила і Христина Клименко. Дівчина разом із сім'єю відпочивала на Арабатській стрілці. Каже, медузи там величезні. У всіх, хто купався, була алергія, тому довелося поїхати.

"Після того, як ви купаєтеся, все тіло пече, особливо обличчя та інтимні місця в дітей, у чоловіків, і якщо ви не змиєте прісною водою, то свербіж і печіння просто нереальні", – сказала дівчина.

Як борються з медузами?

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Щоб врятувати курортний сезон, місцеві жителі чистять узбережжя екскаваторами. Дехто відгородив зону купання спеціальною сіткою.

"Комірка має бути на нашому узбережжі 10 на 10 сантиметрів. У такому разі рибу ми ніяк не чіпаємо, тільки медузу ловимо", – сказав завгосп бази відпочинку Віталій Переверзєв.

Але масово встановити сітки на узбережжі мерія Бердянська поки що не готова. Усе впирається в гроші, адже за короткий курортний сезон такі інвестиції можуть і не окупитися.

"Якщо таку сіточку поставити і перший шторм прийде, вітер подує, то ця сіточка буде на пляжі і на даху того санаторію. Тому однозначного такого рішення немає", – зазначив мер Валерій Баранов.

Звідки взялися медузи?

Нашестя медуз екологи пояснюють просто: вони мігрують з прохолодних вод Чорного моря. І потрапивши в Азовське, починають швидко розмножуватися.

Крім того, Азовське море з кожним роком стає більш солоним. А це ідеальне середовище для медуз. Тому очікувати, що воно знову буде чистим, не варто.

Нагадаємо, у річці Дніпро помічають все більше прісноводних медуз. І хоча ще в минулому році їх було зовсім небагато, кияни вже помічають збільшення їхньої кількості.

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У Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка купалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.